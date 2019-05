Jugendfußball : Fortunas U19 steht im Niederrheinpokal-Finale

Steht mit seinem Team im Endspiel: Enrique Lofolomo. Foto: rp/HORSTMUELLER GmbH / Schröder

Der A-Junioren-Bundesligist Fortuna Düsseldorf setzte sich in der Vorschlussrunde mit 3:0 gegen den Wuppertaler SV durch.

Zum ersten Mal seit dem bisher letzten Triumph vor vier Jahren steht Fortunas U19 wieder im Finale des A-Junioren-Niederrheinpokals. Der Bundesligist setzte sich am Mittwoch vor 250 Zuschauern auf dem Sportplatz Uellendahl 3:0 (1:0) bei Titelverteidiger Wuppertaler SV durch und darf nun im Endspiel gegen den Leistungsklassen-Klub VfB Hilden vom vierten Titelgewinn seit 2001 träumen. Shinta Appelkamp brachte die Flingerner in der 24. Minute per Strafstoß in Führung, Timo Bornemann legte per Doppelpack (51., 84.) zum Endstand nach. Am Sonntag (13 Uhr) geht es in der Bundesliga mit dem Derby gegen Tabellenführer 1. FC Köln in den Saisonendspurt. Mit einem Sieg könnten die Düsseldorfer, die auf dem achten Platz stehend in die Partie gehen, einen Sprung in der Tabelle machen.

Der Traum der U15 der SG Unterrath vom zweiten Finaleinzug in den C-Junioren-Niederrheinpokal platzte derweil unglücklich schon am Dienstagabend im Viertelfinale mit einem 2:4 im Elfmeterschießen gegen Regionalligist MSV Duisburg. Nach 70 torlosen Minuten war die Partie in die zehnminütige Verlängerung gegangen, in der auch die späte Führung (76.) nicht zum Sieg reichte, weil die Zebras trotz Zeitstrafe in der Schlussminute ausgleichen konnten. In der C-Junioren-Niederrheinliga wird es für die SGU am Samstag um 15 Uhr ernst im Rennen um den Staffelsieg. Bei der SG Essen-Schönebeck muss unbedingt ein Sieg her. Ein Sieg hilft dem Ligakonkurrent BV 04 im Duell mit dem ebenfalls schon abgestiegenen Vorletzten SSV Bergisch Born nicht mehr, wäre aber aber ein positives Zeichen der Mannschaft.

Einen wichtigen Schritt in Richtung direkter Qualifikation machte unterdessen die U16 der SG Unterrath in der B-Junioren-Niederrheinliga dank eines 2:0 (0:0) im Nachholspiel gegen den 1. FC Kleve am Mittwoch. Vier Punkte beträgt der Vorsprung des jungen Jahrgangs der Unterrather, bevor am Sonntag (11 Uhr) Aufstiegsaspirant Rot-Weiß Oberhausen an den Franz-Rennefeld-Weg kommt. Die U16 der Fortuna spielt zeitgleich zuhause gegen den SC Croatia Mülheim nur noch um die Platzierung. Zwischen Platz eins und fünf ist theoretisch noch alles drin.