Lokalsport: Judo-Aufsteiger JC 71 zahlt erstes Lehrgeld

Düsseldorf Die Enttäuschung über die 5:9-Niederlage beim Gruppenfavoriten Bottrop hält sich in Grenzen.

So lagen die Gäste in Bottrop bereits zur Pause 2:5 zurück. Lediglich Miranda Wolfslag (bis 57 kg) und Lena Ordelheide (bis 48 kg) hatten ihre Kämpfe gewonnen. Zur Aufholjagd kam es nicht, denn in der zweiten Runde waren für den JC 71 Wolfslag, Ordelheide und Mira Ulrich (bis 52 kg) erfolgreich. "Mit sechs Ausfällen und der nicht optimal besetzten offenen Gewichtsklasse kann ein Aufsteiger nicht gegen den Topfavoriten gewinnen. Deshalb geht das Ergebnis so in Ordnung", sagt Schlatter. Nervös werden die Düsseldorfer Judoka mit ihrer aktuellen Bilanz von einem Sieg und einer Niederlage nicht. Das Saisonziel Platz drei und damit Qualifikation für die Endrunde der deutschen Mannschaftsmeisterschaft ist nicht gefährdet. "Wichtig ist jetzt, dass wir unsere Heimkämpfe gegen Vorstfelde am 26. Mai und Bevergern am 30. Juni in Bestbesetzung bestreiten. Bis jetzt sieht es gut aus, denn ich habe schon viele Zusagen", berichtet Schlatter.