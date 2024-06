Galopprennen auf dem Grafenberg Überraschung beim Diana-Trial

Ist der Statistik des Galopper-Dachverbandes zu glauben, so hat Andrasch Starke am Samstag in Grafenberg das 2827. Rennen seiner bemerkenswerten Karriere gewonnen. Der 50-Jährige ist der erfolgreichste Jockey aller Zeiten in Deutschland und trotzdem bietet sein sportliches Leben manchmal Überraschungen. Etwa im Diana-Trial, dem Hauptereignis des Tages. Denn mit Ashana, der markanten Schimmelstute, hat selbst ihr eigenes Team nicht gerechnet. Am Ende überrollte sie vom letzten Platz kommend die Konkurrenz, die Favoritin „Weltbeste“ hatte als Zweite keine Chance, die aus Frankreich angereiste Havrianka wurde Dritte.