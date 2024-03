Fußball Über 250 Kilometer zum Training

Jan-Niklas Eickels ist fußballverrückt. Das muss der 26-Jährige eigentlich auch niemandem mehr beweisen. Und wer doch Zweifel an der These hat, der sollte sich beispielsweise dienstags oder freitags in den Zug von Leer nach Düsseldorf setzen. Denn dort befindet sich dann auch Jan-Niklas Eickels, wenn er sich auf den Weg von seinem ostfriesischen Wohnort zum Training in seiner Heimatstadt Düsseldorf aufmacht.