Jan Eul wechselt zur SGS Essen CfR-Coach möchte sich mit Pokalsieg verabschieden

(magi) Eine Portion Wehmut ist auch im Spiel, wenn Jan Eul am Sonntag letztmalig Platz auf der Trainerbank an der Pariser Straße nehmen wird. Am vorletzten Spieltag in der Fußball-Niederrheinliga empfangen die Frauen des CfR Links die SGS Essen III. Für Jan Eul ist es das letzte Heimspiel als Trainer des CfR. Der ambitionierte Coach wechselt nach dieser Saison zum kommenden Gegner. Bei der SGS gehört er dann dem Trainerstab des A-Jugend-Bundesligateams an.