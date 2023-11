Handball Interaktiv will Siegesserie fortsetzen

Auch personell sieht es gut für einen Sieg aus. Bis auf die beiden Dauerverletzten Jonas Perschke und Gerrit Engh, sind alle Spieler, wenn auch teilweise mit kleinen Wehwehchen und leichten Erkältungserscheinungen, an Bord. Für Co-Trainer Alexander könnte diese Auszeit der Schlüssel zum Erfolg sein: „Wir haben seit Juli bis heute praktisch mehr oder weniger durchgezogen und hatten keine Pause. So konnten wir die Akkus etwas aufladen“. Gleichzeit warnt er aber auch davor, den TuS zu unterschätzen, der vor den beiden Niederlagen einen Punkt gegen die TSG Haßloch holte und in Köln mit einem 30:28-Sieg beim Longericher SC überraschte. „Das sollte uns Warnung genug sein, nicht nur, weil wir beim LSC am ersten Spieltag klar verloren haben.“