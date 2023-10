Handball Interaktiv verliert gegen den Tabellenzweiten nur knapp

Mit viel Dampf waren beide Teams in die Partie gegangen, in der zunächst die Gäste aus dem Siegerland mit 2:0 und 4:2 die Nase vorn hatten. Durch einen Doppelschlag von Luca Sackmann und Ante Grbavac kam der Aufsteiger dann aber zum verdienten ersten Ausgleich (4:4). Als dann jedoch Tomislav Nuic eine Zeitstrafe kassierte und Grbavac einen Siebenmeter ausließ, lief es nicht mehr ganz so rund, so dass sich Ferndorf auf fünf Treffer absetzen konnte. Schnell fand das Team von Interaktiv-Trainer Filip Lazorov aber zurück in den Tritt und hielt die Partie bis zur Pause mit 14:18 offen.