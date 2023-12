Handball Interaktiv ohne Durchschlagskraft

Auch im zweiten Durchgang zeigte die Leistungskurve des Düsseldorfer Rumpfkaders nicht wirklich nach oben. „Wir haben den engagierten Gegner mit unserer Passivität in der Defensive und unseren Fehlern im Angriff selbst stark gemacht“, kommentierte Interaktivs sportlicher Leiter Benny Daser selbstkritisch diese Spielphase. Entsprechend wuchs der Rückstand bis zur 45. Minute auf acht Treffer (23:31) an. Mit einer Auszeit und der entsprechenden Ansprache an seine Schützlinge verhinderte Lazarov dann ein drohendes Debakel. So gelang in der Schlussphase, in der man den Rückstand zumindest halbieren konnte, noch ein wenig Ergebniskosmetik. Großen Anteil daran hatte Spielmacher Hendrik Stock, der in der letzten Viertelstunde gleich fünf Mal traf und mit zehn Feldtoren gefährlichster Angreifer der Düsseldorfer war.