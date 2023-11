Handball Interaktiv ist im Hexenkessel von Gelnhausen gefordert

Aber auch ansonsten ist die 40 Kilometer östlich von Frankfurt gelegene Kreisstadt des Main-Kinzig-Kreises kein gutes Pflaster für Gastmannschaften, in der seit mehr als 50 Jahren Handball auf hohem Niveau gespielt wird. Ein großer Teil der rund 24.000 Einwohner ist im positiven Sinne „handballverrückt“ und stärkt mit im Durchschnitt 800 Zuschauern dem TV den Rücken. Auf die Fans baut auch TVG-Trainer Matthias Geiger, da nach der Grippewelle noch in den Sternen steht, wer gegen Interaktiv auflaufen kann: „Wir hoffen natürlich, dass der ein oder andere Spieler wieder in den Kader zurückkehren wird, denn nochmal eine solche Energieleistung mit einem so dünnen Kader wie zuletzt in Krefeld wird extrem schwer.“