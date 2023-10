Handball Suche nach dem Erfolgserlebnis

Ganz ausgeschlossen ist ein Erfolg gegen den Zweiten sicherlich nicht. Schließlich waren die Düsseldorf-Ratinger auch gegen den Lokalrivalen HSG Krefeld jüngst über sich hinausgewachsen und hatten nur knapp eine Überraschung verpasst. Da wurde sichtbar, zu was Interaktiv an einem guten Tag in der Lage ist. Allerdings war da Mittelmann Hendrik Stock noch mit am Start, dessen Einsatz am Wochenende verletzungsbedingt vermutlich nicht in Frage kommt.