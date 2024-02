Düsseldorf Interaktiv geht in Krefeld unter

Bereits beim Stand von 3:8 hatte Lazarov deshalb versucht mit einer Auszeit gegenzusteuern und ein Debakel zu verhindern. Die HSG konnte jedoch weiterhin die Bälle erobern und kam so in Folge immer wieder zu schnellen einfachen Toren. Bereits zur Halbzeit war deshalb mit 18:6 aus Gesicht der Gastgeber die Vorentscheidung gefallen. Nachdem Pausentee kamen die Düsseldorf-Ratinger mutig aus der Kabine und wehrten sich nach Kräften. Dies reichte jedoch nur dazu, dass der Vorsprung der Krefelder in der ersten Viertelstunde der zweiten Hälfte mit 24:10 nicht mehr ganz so rasant anwuchs. Letztlich konnte man aber zu keiner Zeit der Begegnung gegen den Aufstiegsaspiranten wirklich mithalten. So wurde es am Ende noch richtig deutlich, da die HSG das Tempo weiter hochhielt und ihr Spiel konsequent durchzog, während bei Interaktiv mit zunehmender Dauer die Kräfte schwanden.