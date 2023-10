Handball Interaktiv feiert wichtigen Sieg

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der TVH Interaktiv auf den Fersen und nutzte eine kurze Schwächephase der Gastgeber um auf 21:19 zu kontern. Interaktiv war anschließend schnell zurück in der Partie, lief dem Zwei-Tore-Rückstand aber erst einmal hinterher (46. Minute 24:26). Bis dahin sah es so aus, dass die Gastgeber – wie schon drei Mal in dieser Saison – zwar eine starke Leistung abliefern, am Ende aber dann doch unglücklich zweiter Sieger sein würden. Doch dieses Mal war die Mannschaft zum Beginn der „Crunchtime“ auf den Punkt da. Mit drei Treffern in Folge legte sie innerhalb von zwei Minuten einen bemerkenswerten Zwischenspurt zum 27:26 hin und drehte so die Begegnung erneut.