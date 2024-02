Handball Interaktiv feiert Derbysieg

Verbandsliga: Interaktiv Düsseldorf-Ratingen II – TV Angermund 31:24 In dem ausgesprochen fairen Nachbarschaftsduell hatten zunächst die Gäste aus Angermund mit 8:6 nach einer Viertelstunde die Nase vorn. Mit disziplinierten Angriffsaktionen gegen die offensive Interaktiv-Deckung waren die Angerländer erfolgreich. Während die Deckungen weiterhin auf Augenhöhe agierten, riss dann jedoch beim TVA im Angriff der Faden. Mit überhasteten Aktionen und technischen Fehlern zuhauf, luden die Gäste Interaktiv zu Treffern aus der ersten und zweiten Welle ein. Diese fielen nun im Minutentakt. Mit neun Toren in Folge drehten die Gastgeber die Begegnung und gingen mit einer 17:12-Führung in die Pause.