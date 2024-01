Handball Interaktiv enttäuscht beim Tabellenvorletzten

Düsseldorf · Interaktiv erlebte einen ganz bitteren Abend in Rheinland-Pfalz: Beim bis dato Tabellenvorletzten TSG Haßloch unterliegt der Aufsteiger am 17. Spieltag der 3. Liga deutlich mit 27:38 (15:20). Damit rücken die Gastgeber in der Tabelle bis auf zwei Punkte an die Düsseldorfer heran.

28.01.2024 , 19:46 Uhr

Oelze in der Partie gegen die SG Langenfeld. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Michael Hinzmann