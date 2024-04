Handball Handballtalente auf dem Sprung

Dass mit der B-Jugend eine Mannschaft so riesige Fortschritte mache, habe viel mit dem neuen Trainerteam Tomislav Nuic/Clemens Oppitz zu tun, meint Kleist. Einige ihrer Schützlinge machen nun schon im Alter von 15 und 16 erste Erfahrungen in den Seniorenmannschaften, sind auf dem Sprung in die erste Mannschaft, die in der 3. Liga spielt. Luca Schulz, der zur nächsten Saison in die A-Jugend wechselt, hat schon Einsätze in der 3. Liga gehabt, Luis Venedey und Max Lorenz halfen in der 2. Mannschaft aus, ebenso Akteure wie Conner Fintrop, Lennart Sippy (neu aus Opladen) und Philipp Riemann (Zugang vom TuSEM Essen).