Inlineskaterhockey Düsseldorf Rams suchen weiblichen Nachwuchs

Die Rams haben in Düsseldorf eine lange Tradition als erfolgreicher Damenstandort. In den vergangenen Jahren haben die Mädchen im Nachwuchsbereich jedoch immer nur mit Jungs zusammen trainieren können. Mit der eigenen Zeit am Freitagabend soll dieses Vorgehen der Vergangenheit angehören und das weibliche Skaterhockey wieder mehr gepusht werden.