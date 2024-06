In Freilingen Triathlon-Team Düsseldorf mit gutem Saisonstart

Bestes Wettkampfwetter, starker Kurs und hohe Motivation beim Start der 2. Triathlon-Bundesliga Nord der Frauen. Der Löwentriathlon in Freilingen bot beste Voraussetzungen für den Saisonauftakt des Triathlon-Teams Düsseldorf (TTD). Die Mannschaft, die sich den Klassenerhalt als Ziel gesetzt hat, wurde Zehnte, ließ das Team Berlin II, die FC St.Pauli Deerns, DLC Aachen und Athletico Leipzig hinter sich. Sieger wurde das Triathlon Team Thüringen vor dem 1. TC Oldenburg und Absolute Teamsport KTT 01 II. Das Triathlon-Team führt auch junge Talente an die Anforderungen der Bundesliga heran, und so trat es in der Besetzung Andrea Claßen und Daniela Wiefhoff mit den Rookies Anne Reinking und Leonie-Sophie Seltmann an. Mit 15 und 16 Jahren gaben Anne Reinking und Leonie-Sophie Seltmann dabei ihr Bundesligadebüt.