Der FC Kosova hat den besten Sturm der Liga Aufsteiger FC Kosova mit Ambitionen

Noch zwei Wochen Zeit hat der FC Kosova. Dann beginnt für den Aufsteiger das Unterfangen „Fußball-Landesliga“. Wir werfen einen Blick in die einzelnen Mannschaftsteile und schauen auf den weiteren Verlauf der Vorbereitung.



Tor Mit Leon Hasani konnte der Stammtorwart des Vorjahres gehalten werden. Doch eine Stammplatzgarantie erhält der 20-Jährige bestimmt nicht. In Person von Shunsuke Takahashi kam in der Sommerpause ein 21-jähriger Konkurrent hinzu, der für den VfL Jüchen-Garzweiler in der vergangenen Saison immerhin 13 Mal in der Landesliga zwischen den Pfosten stand.