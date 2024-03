Fußball Tusa bezwingt Links deutlich

Die mit hängenden Köpfen vom Platz schleichenden Spielerinnen des CfR Links hatten den neuen Kunstrasenplatz an der Fleher Straße noch nicht ganz verlassen, da stimmten die Gastgeberinnen der Tusa 06 noch in ein kleines Abschiedslied ein. „Derbysieger, Derbysieger“, schallte es gegen 16 Uhr lautstark durch die Flehe. Es war ein Ende mit Symbolik. Denn nachdem die letzten drei Aufeinandertreffen in der Fußball-Niederrheinliga allesamt unentschieden endeten, gelang es der Tusa, den Lokalrivalen mit 3:0 geschlagen nach Hause zu schicken.