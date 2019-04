Handball : HSG Neuss/Düsseldorf hofft auf Überraschung in Essen

Für die HSG Neuss/Düsseldorf III ist die Saison in der Landesliga auf Platz neun bereits gelaufen. Dennoch geht Trainer Udo Bleckat nicht ohne Ehrgeiz in den Vergleich am Sonntag mit ETB SW Essen.

(hinz) Die HSG Neuss/Düsseldorf III hat in der Handball-Landesliga die Möglichkeit, dem Tabellenführer ETB SW Essen ein Bein zu stellen. Die Essener dürfen sich keinen Patzer erlauben, da ihnen der Zweite SC Bayer Uerdingen punktgleich direkt im Nacken sitzt. Entsprechend motiviert wird ETB die Rheinländer am Sonntag (18 Uhr) empfangen. Für die Spielgemeinschaft ist die Saison auf Platz neun hingegen bereits gelaufen. Dennoch geht Trainer Udo Bleckat nicht ohne Ehrgeiz in den Vergleich: „Wir vollen zumindest ein gutes Spiel hinlegen und uns so teuer wie möglich verkaufen. Allerdings wird dies aufgrund unserer Personalsituation schwierig.“

Aus der Stammformation werden am Sonntagabend nur acht Akteure dabei sein und der Kader mit Spielern aus der A-Jugend und der spielfreien vierten Mannschaft aufgefüllt werden. Auch Bleckat wird wegen Grippe nicht live dabei sein. Unterm Strich könnte die HSG deshalb mit einer moderaten Niederlage wie im Hinspiel (21:24) durchaus leben.

Größer ist die Erwartungshaltung hingegen bei der HSG Gerresheim, die den TV Ratingen II zu Gast (Samstag, 19 Uhr, Graf-Recke-Straße) hat. „Wir möchten unbedingt unsere beiden noch ausstehende Heimspiele gewinnen und noch einen Platz in der Tabelle gutmachen“, gibt der Trainer des Tabellenfünften Bernd Kretzer die Marschrichtung für die Partie vor.

Nachdem die Ratinger am vergangenen Wochenende mit einem 26:24-Erfolg gegen TV Ohligs II den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht haben, können sie gegen die HSG locker aufspielen.