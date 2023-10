Basketball Hohe Hürden für die ART Giants

Und doch hat er sich schon so ein, zwei Gedanken zum Sonntagsspiel gemacht, auch, weil den Mittelhessen der Verpflichtungscoup der Saison gelang. Die 46ers verpflichteten den 2,10 Meter großen Ex-Kapitän der Basketball-Nationalmannschaft, Robin Benzing. Damit haben sie enorme Spielstärke und Erfahrung ins Team geholt. Der 34-Jährige spielte vier Jahre lang für Bayern München und war bei Klubs in Spanien, der Türkei, Italien und Uruguay unterwegs. 167 Länderspiele absolvierte er für Deutschland, auch bei Europa- und Weltmeisterschaften sowie bei Olympischen Spielen. „Gießen macht aufgrund ihrer Physis das Spiel langsam. Das ist für uns gefährlich, weil wir schnell spielen wollen“, erklärt Flabb. „Wenn Gießen mit den großen Jungs hintendrin steht, gibt es nicht so viel Platz. Diesen Riegel müssen wir erstmal öffnen.“ Wie das funktionieren soll, erfahren die ART Giants aber erst am Samstag, nach dem Spiel in Kirchheim.