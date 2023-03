Hallenhockey Hockeyspielerinnen des DSC 99 holen den Oberliga-Titel

Dass sie so überlegen den Titel in der Oberliga gewinnen, damit hatten die die Hockeyspielerinnen des DSC 99 vor der Saison gar nicht gerechnet. Nach den ersten Partien sah es auch gar nicht nach einem Durchmarsch auf. Doch am Ende steht die Mannschaft auf Rang eins – ungeschlagen und mit acht Zählern Vorsprung auf den ersten Verfolger. Schon am vorletzten Spieltag war der Truppe von Trainer Frank Staegemann der erste Platz nicht mehr zu nehmen. In der nächsten Hallensaison ist sie also in der 2. Regionalliga dabei.