DHC überrascht Köln Eine Demonstration der Stärke

Zu Beginn lieferten sich beide Teams einen offenen und hoch unterhaltsamen Schlagabtausch, es ging hin und her. In der Chancenverwertung zeigten sich die Gastgeber jedoch effizienter, während die Kölner zwei große Einschussmöglichkeiten nicht verwerten konnten. „Wir haben unseren Stiefel konsequent gespielt“, freute sich DHC-Trainer Freddy Schank über die taktische Disziplin seiner Schützlinge. Kurz bevor der große Regen kam, ging der DHC mit 4:3 in Führung. Unter widrigen Bedingungen mussten die Domstädter alles auf eine Karte setzen und ihre Defensive entblößen. Die Löcher in den hinteren Reihen der Schwarz-Weißen nutzten die Düsseldorfer und bauten das Endergebnis auf 6:3 aus. „Der Sieg geht in Ordnung“, bilanzierte Schank, „auch wenn der Erfolg die Kräfteverhältnisse in dieser Höhe nicht widerspiegelt.“