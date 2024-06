Triumph in der Oberliga Hockeyfrauen des DSC 99 feiern den Aufstieg

Riesenjubel an der Diepenstraße. Die Hockeyfrauen des DSC 99 steigen in die Regionalliga West auf. Die Mannschaft von Trainer Frank Staegemann ging in der Gruppe A der Oberliga zwar nur Vierter über die Ziellinie, doch Club Raffelberg II, Blau-Weiß Köln II und Uhlenhorst Mülheim II sind als Zweitvertretungen nicht aufstiegsberechtigt. Und so reichten dem Team sechs Siege und ein Remis aus 14 Partien zum Aufstieg – sieben Partien gingen in der sehr spielstarken Klasse verloren.