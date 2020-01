Nicolai Sussenburger im Interview : „Wir wollen unsere Nationalspielerinnen nicht verheizen“

Düsseldorf Der Hockey-Coach der DHC-Damen kritisiert vor dem Viertelfinale um die Meisterschaft den internationalen Terminkalender. Am Samstag um 14 Uhr erwarten die Düsseldorferinnen den Münchner SC.

Die Damen des Düsseldorfer HC sind seit der Hallenhockeysaison 2014/2015 sechsmal in Folge Westdeutscher Meister geworden und haben zweimal den Meisterpokal nach Oberkassel geholt. Am Samstag (14 Uhr) starten die Damen die Mission Titelverteidigung und treffen im Viertelfinale auf den Münchner SC.

Sussenburger Wir haben uns mit einer nahezu neuen Mannschaft wieder souverän für das Viertelfinale qualifiziert und in vielen Phasen richtig gutes Hockey gespielt. Damit sollten unsere Chancen sehr gut stehen, vor allem wenn wir als Team unsere einstudierten Elemente abrufen.

Sussenburger München hat als Team in der Südliga unter anderem die Spitzenmannschaft des Mannheimer HC hinter sich gelassen. Die Mannschaft hat nahezu in allen Saisonspielen leidenschaftlich und mit einer guten laufintensiven Ordnung überzeugt und hat in Jule Bleul und Philin Bolle zwei Topspielerinnen im Kader.