Hockey : Hockey-Damen gehen als Erste in den dritten Spieltag

(JP) Nach dem gelungenen Saisonauftakt mit zwei Auswärtssiegen gehen die Hockeydamen des Düsseldorfer HC in der 1. Bundestag optimistisch in die weiteren Begegnungen. Zwei Heimspiele stehen für den Tabellenführer am Wochenende auf dem Plan.

Am Samstag um 14 Uhr ist der Uhlenhorster HC aus Hamburg Gast am Seestern und am Sonntag um 12 Uhr trifft die Mannschaft auf den Rüsselsheimer RK. Die Spiele gegen den UHC waren in der vergangenen Saison eng. In Hamburg gelang dem DHC ein 4:3-Erfolg. In Düsseldorf unterlagen die Oberkasselerinnen 3:4. Die Rüsselsheimerinnen sind Aufsteiger und schlecht einzuschätzen. Für sie spricht ein souveräner Aufstieg mit acht Punkten Vorsprung. Die Mannschaft sollte daher keinesfalls unterschätzt werden.