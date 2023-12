Hockey-Bundesliga in der Halle Teams des Düsseldorfer HC messen sich mit Kölner Rivalen

Am Sonntag um 12 Uhr wird es am Seestern ungleich schwerer für die DHC-Damen, denn Gast ist der Tabellenzweite Rot-Weiss Köln. Die Domstädterinnen haben ebenfalls die beiden bisherigen Spiele gegen den Club Raffelberg mit 2:1 und gegen den Crefelder HTC mit 3:0 gewonnen. RW Köln ist nicht unbedingt der Lieblingsgegner der Trainer Nicolai Sussenburger und Mark Spieker, denn in der letzten Hallensaison hatten die Oberkasselerinnen arge Probleme mit den Kölnerinnen. In Köln musste sich der DHC mit einem 3:3 zufriedengeben und zu Hause kassierte der Meister sogar eine 3:4-Niederlage.