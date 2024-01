Spitzenreiter der 1. Hallenhockey-Bundesliga DHC-Damen wollen Tabellenführung verteidigen

Am Sonntag um 14 Uhr ist dann Nachbar SW Neuss zu Gast am Seestern. In Neuss musste der DHC zum Saisonauftakt eine vermeidbare 7:11-Pleite einstecken. Revanche steht also auf dem Programm. Die Herren haben ihre Ausfallserie in der kleinen Pause gut überstanden und bis auf den langzeitverletzten Keeper Anton Zickler und Fabio Schütze, der noch Knieprobleme hat, sind alle Spieler einsatzbereit. „Drei Punkte an diesem Wochenende würden uns den sicheren Klassenerhalt bringen“, gibt Schank das Ziel vor. „Selbst gegen erstarkte Mülheimer sehe ich uns nicht chancenlos und Neuss ist auch nicht mehr so stark wie zu Saisonbeginn.“