Auftakt in die Hockey-Hallenbundesliga 41 Tore fallen bei den Tor-Spektakeln des Düsseldorfer HC

Für die Männer des DHC lief es in den ersten beiden Spielen der Hallensaison dagegen genau umgekehrt. Es waren aber zwei Spiele mit großem Unterhaltungsfaktor für die Zuschauer. Schließlich fielen insgesamt 41 Tore. 23 davon am Samstag im Heimspiel des DHC bei der 10:13-Niederlage gegen den Crefelder HTC. Auch am Sonntag beim HTC Schwarz-Weiss Neuss, das bereits am Tag zuvor den HTC Uhlenhorst Mülheim bezwungen hatte, musste die Mannschaft vom Trainerduo Tina Bachmann und Frederic Schank mit 7:11 erneut eine zweistellige Niederlage einstecken. Wieder zeigte der DHC in den letzten zehn Minuten Schwächen. Laurens Halfmann hatte den DHC in der 49. Minute noch auf 7:8 herangebracht.