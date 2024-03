Tischtennis Historisches Debakel für Borussia

(tino) Was war denn mit den Borussen in Karlsruhe los? So sang- und klanglos wie beim 0:3 ohne Satzgewinn beim ASV Grünwettersbach hatte der deutsche Rekordmeister in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) wohl noch nie verloren. „Wir haben abends nichts mehr vorgehabt. Es gab also keinen Grund, so schnell zu spielen“, so flüchtete sich Borussias Timo Boll in Galgenhumor. „Ich glaube, wir sind noch nie ohne Satzgewinn nach Hause geschickt worden. Das war ein historisch schlechter Tag von uns.“