Halbmarathon in Himmelgeist Zahl der Teilnehmer am Brückenlauf auf Vor-Corona-Niveau

In der Laufszene anerkannte Größen wie André Pollmächer, Nikki Johnstone und Sonja Oberem haben in der Vergangenheit bereits am Himmelgeister Brückenlauf teilgenommen. Das Organisationsteam freut sich in einer Mitteilung, dass sich auch Spitzenathletinnen und -athleten angemeldet haben. Auch vom Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf haben sich zwei prominente Teilnehmer für den Halbmarathon (21,1 Kilometer Strecke) angemeldet: Fortuna-Vorstand Alexander Jobst und der Aufsichtsratsvorsitzende Björn Borgerding werden mit den Startnummern 18 und 95 mitlaufen.