Himmelgeister Brückenlauf : Weldey gelingt beim Halbmarathon die Revanche

Düsseldorf Für Gebremeskel Weldey war der Sieg eine besondere Genugtuung. Schnellste Frau des Tages war am Samstag Katja Hinze-Thüse.

Der 16. Himmelgeister Brückenlauf war wie im vergangenen Jahr eine Hitzeschlacht: Erbarmungslos brannte die Sonne schon am frühen Morgen auf die 750 Läufer, die sich auf die 21-Kilometer-Strecke machten. Gebremeskel Weldey vom TV Leichlingen war der Schnellste auf der Halbmarathon-Distanz, er legte die Strecke in 1:16:22 Stunden zurück. An die starken Zeiten der Vorjahre kam er nicht heran, zu Platz eins reichte es dennoch. Im Vorjahr war Torsten Graw 1:12:55 Stunden schnell und hatte den 2017 aufgestellten Rekord von Nikki Johnstone nur um 20 Sekunden verfehlt. Schnellste Frau des Tages war am Samstag Katja Hinze-Thüse.