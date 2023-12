Herbstmeister trotz Niederlage Borussia muss ich ihrem Dauerrivalen geschlagen geben

Boll startete etwas zurückhaltender, gab auch ein paar der kleinen Punkte, die eigentlich die große Stärke des Routiniers sind ab. Mit zunehmender Spieldauer konnte der Borusse aber das Spiel des Saarbrückers immer besser lesen und gewann die Durchgänge drei und vier deutlich (11:5, 11:4). Das beeindruckte Franziska indes wenig und der Schlussabschnitt wurde zur sicheren Beute des Saarbrückers (11:3). „Timo und ich kennen uns so gut, wir trainieren oft zusammen und schenken und nichts. Es ist schon einmalig wie Timo mit 42 immer noch Tischtennis spielt. Wahnsinn“, resümierte Franziska. „Die Herbstmeisterschaft hätten wir auch gerne gewonnen, aber ein Sieg gegen Düsseldorf ist immer was Besonderes.“ Für die Herbstmeisterschaft hätte es aber einen deutlicheren Sieg geben müssen, denn die Düsseldorfer schnappten sich mit einem mehr gewonnen Match in den elf TTBL-Partien, also mit 29:12-Matchgewinnen gegenüber 28:12-Erfolgen, den Spitzenplatz.