Henkelpreis der Diana Das wichtigste Galopprennen für die Bahn in Grafenberg steht an

So mussten etwa Stuten aus Frankreich und der Slowakei, die die Reise nach Düsseldorf antreten wollten, daheim bleiben, sie erreichten das erforderliche Rating nicht. Die Besitzer von 15 anderen Pferden, die jeweils das nicht geringe Startgeld von 6.000 Euro entrichtet haben, können sich dagegen Hoffnungen auf den Jackpot machen. 15, nicht 16. Denn eine Stute rückte am Montag noch zusätzlich ins Feld, auch wenn sie beim ursprünglichen Meldeschluss, der bereits Ende vergangenen Jahres anstand, nicht dabei war: Bubble Gum, so ihr Name, ist erst unlängst in den Besitz von Australian Bloodstock gelangt, ein investitionsfreudiges, vielköpfiges Syndikat vom anderen Ende der Welt. Diese späte Nominierung hat ihren Preis, denn nach den komplizierten Regeln sind 50.000 Euro auf den Tisch zu legen, will man im Preis der Diana mitmischen. Weil man sich das erst so spät überlegt hat.