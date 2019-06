2. Handball-Bundesliga : Abschiedsspiel für die Vikings

Düsseldorf Mit der Partie gegen Dormagen endet am Samstag um 18 Uhr die Zweitliga-Zeit für die Handballer. Im Hinspiel war die Neuss-Düsseldorfer Spielgemeinschaft beim 23:31 chancenlos.

Nach einer turbulenten Saison sehnen die Spieler und Betreuer des HC Rhein Vikings nunmehr die Sommerpause herbei. Doch vor der Urlaubszeit warten noch 60 Derby-Minuten auf den Tabellenletzten der zweiten Handball-Bundesliga. Am späten Samstag-Nachmittag (18 Uhr) treten die abgestiegenen Wikinger beim TSV Bayer Dormagen an. „Wir haben in letzter Zeit mit vielen Verletzungs- und Personalsorgen zu kämpfen gehabt“, blickt Vikings-Coach Jörg Bohrmann zurück, „man hat den Spielern angemerkt, dass allmählich einfach die Luft raus ist.“ Für das Nachbarschaftsduell gibt der Trainer folgende Marschroute vor: „Wir wollen jetzt noch einmal das Bestmögliche rausholen und uns dann für die kommende Spielzeit erholen.“