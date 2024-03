Handball Interaktiv feiert wichtigen Erfolg

Nach einem ausgeglichenen Beginn (7. Minute 4:4) nutzte Interaktiv die höher werdende Fehlerquote der Gäste um sich erstmals ein wenig klarer auf 8:4 abzusetzen und ließ sich dabei auch nicht durch eine Zeitstrafe für Ante Grbavac aus dem Rhythmus bringen. Vielmehr wehrte in dieser Phase Keeper Sebastian Bliß einen Siebenmeter ab und gab seinen Vorderleute so zusätzliche Sicherheit. Opladens Trainer Fabrice Voigt nahm daraufhin eine Auszeit, die Wirkung zeigte. Seine Mannschaft agierte nun deutlich konzentrierter, konterte auf 11:9 und ging damit selbst zum ersten Mal in Führung. Die Gastgeber ließen mit einem brandgefährlichen Grbavac im Rückraum und einem geschickten Zusammenspiel mit Stanko Sabljic am Kreis jedoch nicht locker und wurden dafür mit einer knappen 17:16-Halbzeitführung belohnt.