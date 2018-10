Handball : Handballer des TV Angermund haben das Glück des Tüchtigen

Nicht aufzuhalten: Angermunds Martin Gensch (links). Foto: Ja/HORSTMUELLER GmbH

Mit einer starken Leistung hatte Torhüter Joscha Peltz einen großen Anteil am 33:27-Sieg des TV Angermund in der Handball-Oberliga gegen den Bergischen HC II. In Zukunft wird der TVA jedoch auf den Schlussmann verzichten müssen, da er beruflich für mehr als ein Jahr in die USA geht.

„Das ist sehr schade, da Joscha nicht nur leistungsmäßig, sondern auch menschlich gut ins Team passt. Aber der Beruf geht nun mal vor“, erklärte TVA-Trainer Ulrich Richter.

Aber auch auf der anderen Seite des Feldes stand in Marcel Baermann für den BHC ein starker Keeper zwischen den Pfosten und hielt die Solinger im ersten Durchgang im Spiel. Der TVA führte nach dem Treffer zum 4:3 zwar durchgängig, konnte sich aber nicht deutlich absetzen und ging deshalb mit einem knappen 14:12 in die Halbzeit. Im zweiten Durchgang wurde es dann hektisch. Zunächst kassierte der TVA mehrere Zeitstrafen, die die Gäste nutzten, um wieder auf 21:22 heranzurücken und bis zum 25:26 auf Tuchfühlung zu bleiben. Anschließend traf es mit drei Zeitstrafen kurz hintereinander den BHC. Diese Chance ließen sich die Angermunder nicht entgehen, spielten konzentriert die Überzahl aus und machten mit sieben Treffern in Folge den Deckel drauf. „Heute hatten wir auch das Glück des Tüchtigen, da es schwerer war, als es das klare Endergebnis vermuten lässt. Letztlich war es jedoch ein verdienter Sieg, mit dem ich sehr zufrieden bin“, freute sich Richter über den Erfolg, mit dem der TVA auf Rang fünf vorrückte.