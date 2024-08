„Da muss einiges noch besser werden“ Warum Interaktivs Sportdirektor Sabljic trotz Turniersieges unzufrieden war

Im Rahmen der Saisonvorbereitung ging es für Interaktiv Handball Düsseldorf-Ratingen am Wochenende nach Belgien. In Tongeren, in der Nähe der niederländischen Grenze, stand für den Regionalligisten ein spannendes Dreierturnier an. Neben dem Löwenrudel und den Gastgebern Hubo Handbal wurde das Teilnehmerfeld von der französischen Mannschaft Handball Hazebrouck 71 komplementiert. Im Eröffnungsspiel konnte sich Hubo Handbal gegen die Franzosen mit 30:27 durchsetzen.