Handball : Vikings verstärken sich für Neuaufbau im Sommer

Mit Torhüter Matthias Broy und Christoph Schlichting sind beim Zweitliga-Absteiger die ersten Zugänge klar.

Der 27-jährige Broy kam in der aktuellen Spielzeit bisher siebenmal für Dormagen in der zweiten Liga zum Einsatz. Broy wird im Tor Mikkel Moldrup ersetzen. „Ich freue mich auf das Projekt und die spannenden Aufgaben, die nächste Saison vor uns stehen“, äußerte Broy in Anspielung an den Neuanfang in der dritten Liga, der vor den Vikings liegt. „Mit Matthias haben wir einen Torhüter mit herausragenden Qualitäten auf dieser Position verpflichten können. Er wird für die junge Mannschaft sportlich und menschlich eine Bereicherung sein“, erklärt der Vikings-Geschäftsführer Daniel Pankofer.