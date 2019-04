Handball : Angermund siegt in schwacher Partie

Der Handball-Oberligist holt gegen Borussia Mönchengladbach einen knappen 25:24-Erfolg.

Eine 34:37-Niederlage setzte es indes für die HSG Neuss/Düsseldorf II gegen den abstiegsbedrohten TV Lobberich. Dieser war besser in die Partie gekommen. Dadurch ließ sich das Team von HSG-Trainer Josip Jurisic jedoch nicht aus dem Konzept bringen und kämpfte sich bis zur Mitte der ersten Hälfte wieder auf 8:8 heran. Anschließend musste die Spielgemeinschaft mit nur acht Feldspielern die Gäste jedoch bis zur Pause auf 16:22 ziehen lassen. Auch im zweiten Durchgang lief man lange einem klaren Rückstand hinterher und lag teilweise mit sieben Toren hinten, da die Deckung die Lobbericher Lennard Greven (acht Feldtore) und Felix Himmel (neun Feldtore) nicht in den Griff bekam. Obwohl sich alle Akteure der HSG in die Torschützenliste eintrugen, reichte es so mit einem Schlussspurt nur noch dazu, die Niederlage in erträglichen Grenzen zu halten.