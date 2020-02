Handball : TVA mit wichtigem Sieg im Kampf um den Klassenerhalt

Einen Einstand nach Maß feierte Interimstrainer Julian Duval beim Handball-Oberligisten TV Angermund. Mit 35:32 setzten sich die Gastgeber im Kampf um den Klassenerhalt gegen den direkten Konkurrenten HSG Hiesfeld/Aldenrade durch.

Lediglich in der Anfangsphase hatte der TVA in der Deckung mit der gefährlichen Hiesfelder Kreis-Rückraum-Achse seine Probleme. Deshalb gingen die Angerländer erst in der 18.Minute zum ersten Mal mit 11:10 in Führung, ließen sich diese bis zur Pause (19:18) dann jedoch nicht mehr nehmen. Nach einer ausgeglichenen Viertelstunde im zweiten Durchgang sorgten sie innerhalb von acht Minuten für die Vorentscheidung. Mit einem 7:1-Lauf sprinteten sie von 24:24 auf 31:25 und brachten den Erfolg anschließend souverän nach Hause. „Das war heute ein wichtiger Impuls und der erste Schritt in Richtung Klassenerhalt. Man konnte sehen, dass die Mannschaft den Abstiegskampf angenommen hat. Entsprechend gut war die kämpferische Einstellung“, sagte Duval.