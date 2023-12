Handballer gewinnen knapp SV Wersten wacht gegen Meerbusch früh genug auf

Nach knappen wechselnden Führungen lag die Fortuna nach 30 Minuten gegen die Gäste mit 10:11 zurück. Mit einer hohen Fehlerquote im Spielaufbau hatten die Gastgeber die eigentlich harmlosen Essener im Spiel gehalten. Auch in der hektischen zweiten Hälfte blieb die Anzahl der Pass- und Fangfehler hoch, zudem stand man in der Deckung teilweise zu statisch und ging weiter großzügig mit den eigenen Torchancen um. Obwohl die Schützlinge von Trainer Jörg Brandenburg bis zum Schlusspfiff kämpften, gab es deshalb am Ende eine verdiente Niederlage.