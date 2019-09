Handball-Landesliga : TV Angermund II ist ein Überraschungs-Aufsteiger

Düsseldorf Für den Neu-Landesligisten ist der Klassenerhalt das Maß aller Dinge. Spielertrainer Peter Mentzen muss oft improvisieren.

Nicht unbedingt geplant war der Aufstieg der Zweitvertretung des TV Angermund in die Handball-Landesliga. „Natürlich wollten wir in der Spitzengruppe mitmischen und oben anklopfen“, erläutert der Spielertrainer des TVA II, Peter Mentzen. „Uns war aber auch klar, dass wir in der Fortuna und dem Meerbuscher HV enorm starke Konkurrenten haben würden. Dass es dann am Ende dennoch für uns geklappt hat, hat uns schon ein wenig überrascht. Aber es war natürlich eine ausgesprochen freudige Überraschung.“

Die Angermunder Mannschaft wird die neue Herausforderung in der höheren Spielklasse fast geschlossen annehmen. Lediglich Andy Benger und Philippe Todt wollen in der dritten Mannschaft des TVA ein wenig kürzertreten. Auf der anderen Seite stehen sechs Zugänge, so dass Mentzen nominell mit 15 Feldspielern und zwei Torhütern in die Spielzeit gehen kann. Hinter einigen Namen stehen jedoch schon jetzt Fragezeichen. So wird Kreisläufer Lars Brümmer nur sporadisch zur Verfügung stehen, da er die A-Jugend-Bundesligamannschaft von Tusem Essen betreut, deren Spiele Vorrang haben.