Handball : Pokal-Aus für die Vikings

Der Drittligist unterliegt dem Zweitligisten Bayer Dormagen im Halbfinale.

(dm) Der HC Rhein Vikings hat den Sprung ins Endspiel des Final-Four-Turniers in Göppingen in der ersten Runde des DHB-Pokals knapp verpasst. Gegen den Zweitligisten Bayer Dormagen mussten sich die Wikinger im Halbfinale mit 24:28 (11:13) geschlagen geben. „Wir haben einen sehr guten Fight geliefert“, freute sich der HC-Coach Jörg Bohrmann, „haben den Ball gut laufen lassen und in der Abwehr immer die Bereitschaft gezeigt, einen Schritt mehr zu gehen.“ Zugleich habe man jedoch auch gesehen, „dass in vielen Dingen noch was zu tun ist“. So ärgerte sich der Trainer über „zwei Dutzend technische Fehler“, ohne die vielleicht noch mehr möglich gewesen sei.