Handball Wersten eilt von Sieg zu Sieg

Verbandsliga: HSG Am Hallo Essen – TV Angermund 31:28 Nach der deftigen 27:42-Schlappe aus dem Hinspiel konnte TVA-Trainer Ralf Knigge mit der moderaten Niederlage gegen den Tabellenführer gut leben, da seine Schützlinge über weite Strecken eine ordentliche Partie gespielt hatten. Mit einer 7:2-Führung nach 12 Minuten waren die Essener zunächst ihrer Favoritenrolle gerecht geworden, da die Gäste in der Anfangsphase kein Mittel gegen den kaum zu überwindenden Deckungs-Mittelblock der HSG fanden. Mannschaftlich geschlossen kämpfte sich der TVA dann gegen die auch körperlich überlegenen Gastgeber bis zur Halbzeit jedoch wieder auf 16:18 heran. Auch danach ließ man sich über ein 20:21 bis zum 25:26 in der 51. Minute nicht abschütteln. Dies lag auch daran, dass die Kreisläufer Benedikt Kröll und Christoph Wagner die Angerländer mit einer vorzüglichen Trefferquote im Spiel hielten. Letztlich war der verdiente Sieg des Spitzenreiters aber nicht zu verhindern.



Landesliga: ETB SW Essen – SV Wersten 21:25 Sein aktuelles Leistungshoch, mit bislang nur einer Niederlage in der Rückrunde, bestätigte der SVW auch beim Tabellenvierten aus Essen. Nach einem ausgeglichenen Beginn (3:3) hatten sich Gäste erst allmählich auf 6:3 ein wenig absetzen können, da sie zwar eine starke Deckung stellten, vorne aber ihre Chancen nicht optimal nutzten und so den ETB zu Kontern einluden. Zudem musste man sich an den Umstand gewöhnen, dass in den Essener Sporthallen die Benutzung von Harz nicht gestattet ist. Über ein 11:9 zur Halbzeit blieb es mit 14:14 und 16:16 auch im zweiten Durchgang lange Zeit ein Vergleich auf Augenhöhe mit dem jungen Essener Team. Der SVW ließ sich jedoch dadurch und auch nicht durch die laute volle Halle aus der Ruhe bringen. In der 48. Minute dann mit 21:17 in Front, hielt man den ETB mit viel Erfahrung bis zum Ende clever auf Distanz.



Landesliga: DJK Winfried Huttrop – Fortuna 29:37 Auch die Fortuna hatte zunächst Probleme in Huttrop ohne Harz spielen zu müssen. So war die Führung nach rund einer Viertelstunde mit 9:8 noch überschaubar. Allmählich kam man mit der Situation aber besser zurecht und senkte die Fehlerquote im Angriff deutlich. Deshalb wuchs der Vorsprung bis zur Halbzeit allmählich auf 19:13 an. Aus einer ordentlichen Deckung heraus agierten die Gäste im zweiten Durchgang konzentriert weiter.