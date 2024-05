Handballer vor dem letzten Heimspiel Interaktivs letzter Strohhalm

Die Düsseldorfer klammern sich an einen letzten Strohhalm, müssen auf ein Wunder hoffen. In der eigenen Hand haben die Düsseldorf-Ratingern den Klassenerhalt zwar nicht mehr, aber sie wollen sich nicht vorwerfen lassen, sie hätten nicht alles unternommen, um dem Abstieg zu umgehen. „Wir glauben so lange an den Verbleib in der Liga, so lange er rechnerisch noch möglich ist“, betont Mensger deshalb. Der Rechtsaußen und sein Team wollen sich das Szenario gar nicht vorstellen, in dem die Konkurrenz patzt und sie gleichzeitig nur deshalb verlieren, weil sie sich schon aufgegeben haben. „Wir wollen unbedingt zur Stelle sein, wenn die Konkurrenz patzen sollte“, sagt er deshalb. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen.“