Handball Fortuna patzt im Kellerduell

Als die Gäste dann jedoch innerhalb von nur zwei Minuten vier Gegentreffer kassierten, kippte die Partie. Fortan zeigte man in der Deckung zu wenig Gegenwehr und im Angriff war das Selbstvertrauen verflogen. Lobberich hingegen setzte sich nun bis zur Halbzeit kontinuierlich auf 20:13 ab, legte nach dem Wiederanpfiff schnell auf 24:14 nach und hatte so schon früh die Vorentscheidung herausgeworfen.



Landesliga-Gruppe 4: Fortuna – TV Ratingen 35:27 Nach einem ruckeligen Beginn, mit einigen Fehlpässen der Gastgeber und einem 1:2-Rückstand, nahm die Fortuna gegen den Vorletzten aus einer sicheren 6:0-Deckungsformation heraus allmählich Fahrt auf und führte zur Halbzeit verdient mit 20:13. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Ratinger aus dem Rückraum zu harmlos, um die Düsseldorfer in Verlegenheit bringen zu können. Die Fortuna setzte ihre Möglichkeiten jedoch nicht mehr so konsequent wie in Durchgang eins um und war auch in der Deckung weniger sattelfest. Dank einem starken Lukas Eule im Fortuna-Tor blieb dies jedoch folgenlos, so dass die Gäste in der zweiten Halbzeit nie näher als auf fünf Tore herankamen. Zudem nutzte Fortunas Coach Jörg Brandenburg die Führung, um Akteuren, die zuletzt nicht so häufig zum Einsatz kamen, mehr Spielanteile zu geben.