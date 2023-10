Düsseldorfer Handball kompakt Rückschlag gegen das Schlusslicht

Dritte Liga, Frauen: Fortuna – HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 25:26 Ausgerechnet gegen die HSG, die bis dahin keinen Punkt einfahren konnte und ein direkter Konkurrent um den Klassenerhalt ist, schafften es die Gastgeberinnen nicht, an ihre zuletzt guten Leistungen anzuknüpfen. So sollte das 1:0 durch Jana Marseille in der zweiten Minute die einzige Düsseldorfer Führung in der Partie bleiben. Bis zum 7:7 war man danach zwar noch drangeblieben, dann aber ständig einem Rückstand hinterhergelaufen und mit 12:15 in die Halbzeit gegangen. Mit Fehlversuchen und Flüchtigkeitsfehlern stand sich die Fortuna auch im zweiten Durchgang selbst im Weg und kam in der Deckung zu oft den berühmten Schritt zu spät. Dabei bügelte Torfrau Lea Watermeier mit guten Reflexen noch eine Reihe von Fehlern ihrer Vorderleute aus. Dank ihr und einer guten kämpferischen Einstellung konnte man von 14:20 auf 21:22 verkürzen, lag wenig später aber wieder mit 22:26 hinten.