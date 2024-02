Handball Bitterer Rückschlag für Interaktiv

Dabei waren die Gäste mit einer 3:1-Führung nach drei Minuten nicht schlecht in die Begegnung gekommen. Mit zunehmender Spieldauer wurden dann jedoch die Probleme in der Deckung mit dem schnellen, beweglichen Rückraum des Farmteams des Bundesligisten HSG Wetzlar unübersehbar. So hatte man einem 8:0-Lauf der Gastgeber, beim dem der Wetzlarer Lukas Gümbek allein mit sechs Feldtoren glänzte, kaum etwas entgegenzusetzen.