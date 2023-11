Handball Interaktiv-Serie hält

Im zweiten Durchgang blieb es zunächst bei einem hart umkämpften Vergleich auf Augenhöhe. Über 19:19, 21:21 und 23:23 konnte sich eine Viertelstunde lang kein Team entscheidende Vorteile erspielen. Allmählich merkte man den Gästen, die nicht in Bestbesetzung hatten auflaufen können, an, dass das hohe Tempo von Interaktiv an ihren Kräften zehrte. Auf der anderen Seite legten die Schützlinge von Interaktiv-Trainer Filip Lazarov einen Zwischenspurt zum 26:23 hin und baute den Vorsprung, weiterhin auf einer starken Defensive aufbauend, bis sechs Minuten vor dem Ende vorentscheidend auf 29:24 aus. Panther-Trainer Marcel Mutz hatte in dieser Phase mit zwei Time-Outs kurz hintereinander versucht, das Ruder nochmals herumzureißen. Letztlich reichte es aber nur noch für ein wenig Ergebniskosmetik.